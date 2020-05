Rikastame pärismaailma. Mis imet saab näha liitreaalsuse äppidega?

Tellijale

Liitereaalsus ehk rikastatud reaalsus (augmented reality, AR) lisab reaalajas reaalse maailma pildi peale virtuaalseid esemeid ja kihte. Seega on võimalik, et maailma sees on veel teine maailm, mis on suurem kui tegelik. Harime ja hullame siis tegeliku ja virtuaalse ilma keskel.

Big Bang AR

Big Bang AR on interaktiivne rännak ajas. Algab kõik 13,8 miljardit aastat tagasi. Saad näha, kuidas kõik tekkis, peaaegu et ise osaline olla. Saad maailma peos hoida, omaenese toas. Lisamaterjali on ka lugemiseks. Rännakut juhib Tilda Swintoni mahe hääl.

Jõudnud teekonnaga lõpule, saad teha täheselfie (#starselfie). Jah, me pärineme tähtedest.

BBC Civilisations

BBC esimene liitreaalsuse äpp. Maailmakultuuri uhked esemed saad paigutada oma tuppa (või rõdule või õue peale) ja neid lähemalt uurida. Valikus on umbes 30 eri maali, skulptuuri, esemeid. Kõikide kohta on ka kirjalik info lisaks. Aga liitreaalsuses saad objekte lähemalt uurida. Abiks on isegi röntgen.

Ja nii veider kui see pole, tundsin ma lapsikut elevust, kui esimest korda muumia sarkofaagi toa põrandale «tõstsin».

Human Anatomy Atlas 2021