«Loomulikult sai omal ajal üksikuid vigu tehtud,» pajatab Lang. «Näiteks Cartlandi-mutt – ei ole tema raamatutel viga midagi. Olen nüüd ajaviiteks Cartlandi romaane lugenud ja tuleb tunnistada, et need on täitsa põnevad. Kas sa «Õnnetähte» oled lugenud?»