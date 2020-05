Subaru leidis värvid. Sõiduproov uuendatud Subaru XVga

Tellijale

Kes on kasvõi natukenegi kursis Jaapani autokultuuriga, teab, et jaapanlastel on autodest äärmiselt omapärane ettekujutus. Vähemalt eurooplase pilguga vaadatuna. Aeg-ajalt paneb mõni maailma tippautofotograaf Instagrami pilte Jaapani tänavasõdalastest. Uskumatu! Need ülima hoole ja jõhkrusega tuunitud neljarattalised ei peagi meeldima, neid ei peagi fännama, aga maailma need avardavad.