Martin Oja: ametnike laiutamine hävitab usaldusväärsuse

See leitmotiiv saavutab täie jõu ühes võtmeepisoodis. Emily Watsoni kehastatud Valgevene tuumafüüsik (kelle tegelaskuju on loodud mitme reaalse inimese põhjal) on tuvastanud radiatsiooniohu. Ta läheb kohaliku parteibossi jutule, et see laseks linnaelanike tervise kaitseks laiali jagada jooditablette. Harilik jood nimelt ladestub kilpnäärmesse ega lase sinna tungida radioaktiivse joodi isotoopidel. Täissöönud, lakutud juustega natšalnik ei saa aru lihtsamatestki oskussõnadest, küll aga süüdistab teadlast paanika õhutamises. Teadlane kinnitab, et tegemist on tõsise probleemiga. Ülemus vastab, et eelistab enda arvamust teadlase omale.