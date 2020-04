Kõige armastusväärsem tegelaskuju

Äsja eesti keeles ilmunud poola kirjaniku Witold Gombrowiczi romaan «Ferdydurke» vastandab keskse teemana küpsust ja ebaküpsust. Kuna tegemist on ringliikuva modernistliku romaaniga, ei saagi täpselt aru, kumb siis on parem, kas küpsus ja ebaküpsus, kuid poleks vast mõtet tervet romaani kirjutatagi, kui selle ühe lausega paika võiks panna. Mõlemal on ehk omad võlud. «Täiskasvanud ei jälesta midagi nii palju kui ebaküpsust, miski ei ole nende jaoks jälestusväärsem,» kirjutatakse seal. Küpsus seostub Gombrowiczil fikseeritu, meisterliku, professionaalse, auväärse ja muu sellisega. Küpsel inimesel või kunstnikul on nägu ees, kuid see nägu võib olla tardunud nagu pärast iluoperatsiooni. Gombrowiczi eelistus kipub pigem kalduma sinna ebaküpse, metsiku ja väljaarendamatu poole. Ka seriaali «Better Call Saul» puhul on põhjust rääkida küpsusest/ebaküpsusest.