Eesti eesistumine ÜRO julgeolekunõukogus algab koroonakriisi tähe all

ÜRO peahoone raskelt koroonakriisis kannatada saanud New Yorgis seisab tühjana ning diplomaadid pingutavad, et kõik vajalik globaalse eriolukorra haldamisel saaks tehtud oma koduse arvutiekraani eest. Sellistes oludes võtab julgeolekunõukogu eesistumise üle Eesti, kes on juba tõestanud ennast uues olukorras kohanejana.