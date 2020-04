«Aga meie vilistlane on Johannes Veski, kes on teinud Telliskivi loomelinnakusse Erinevate Tubade Klubi, meil on Trad.Attack! ja Curly Strings, meil on Mari Kalkun, tekstiiliettevõte Etnower, Reigo Ahven, Must Kast ja nii edasi. Me pole osanud võib-olla seda selgelt veel välja tuua,» ütleb Kõlar, kes astub praeguse direktori Iñaki Sandovali asemel ametisse 1. septembril.