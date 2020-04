Välismaa lühiuudised

Boris Johnsoni elukaaslane sünnitas poja

Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni (55) kihlatu Carrie Symonds (32) tõi eile Londoni haiglas ilmale poja, teatas paari pressiesindaja. Teade on ootamatu, sest Symondsil pidanuks olema sünnituseni aega veel mitu nädalat. Pressiesindaja kinnitas aga, et laps on terve ja ema tunneb end hästi. Koroonaviiruse tõttu haiglasse intensiivravile sattunud Johnson paranes hiljuti ja naasis esmaspäeval tööle; eile asendas teda välisminister Dominic Raab, kes tegi seda ka valitsusjuhi haiguse ajal. Johnsonil arvatakse olevat vähemalt viis last, neli neist teise naise Marina Wheeleriga, kellest ta lahutas 2018. aastal. AFP/BNS

Sheba meditsiinikeskuse arstid eilsetel iseseisvuspäeva pidustustel Ramat Ganis. FOTO: Jack Guez/AFP/Scanpix

Juudiriik Iisrael tähistas iseseisvuspäeva kodudes

Iisraellased pühitsesid eile riigi iseseisvuspäeva kodudes, sest koroonaviiruse tõttu on kehtestatud liikumispiirangud. Riigipüha, millega tähistatakse Iisraeli riigi rajamist pärast Briti mandaadi lõppu 1948. aastal, on harilikult pidupäev, mil inimesed lähevad randa, grillivad pere ja sõprade seltsis ning vaatavad ilutulestikku. Sel aastal on valitsus avalikud kogunemised ära keelanud ega luba inimestel minna kodust kaugemale kui 100 meetrit, kui see ei ole just eluliselt vajalik. Iisraelis on tuvastatud üle 15 700 koroonaviirusega nakatumise, surnud on 210 inimest. Viimasel ajal on hakatud märtsi keskel kehtestatud piiranguid tasapisi leevendama, sest nakatumiste tase on stabiliseerinud. AP/BNS

Peruu vanglamäss on nõudnud inimelusid

Peruu pealinnas Limas puhkenud vanglamässus on hukkunud üheksa kinnipeetavat, lisaks sai vigastada üle 60 valvuri ja politseiniku, teatasid ametiisikud. Märul pealinnas Limas asuvas Miguel Castro Castroni vanglas algas esmaspäeval, kui kaks kinnipeetavat olid varem surnud uuest koroonaviirusest tingitud haigusse. Peruu vanglad on ülerahvastatud. Neis on kinnitust leidnud paarkümmend surmajuhtumit Covid-19 tagajärjel ja üle 600 vangi on nakatunud. Nakkusjuhtumite lisandudes on kasvanud ka kinnipeetavate hirm ja sagenenud rahutused. Teisipäeval korraldasid riigi suurima kinnipidamisasutuse vangid kahetunnise protesti, nõudes kaitset viiruse vastu. STT/BNS

58 365 ameeriklast oli teisipäevaks surnud uue koroonaviiruse tagajärjel. USA rahvusarhiivi andmeil hukkus Vietnami sõjas 1960.–1970. aastatel 58 220 ameeriklast.

Leedulased ootavad suuremat vabadust

Leedu tervishoiuministeerium pani valitsusele ette leevendada karantiini tingimusi: kodanikel tahetakse lubada riigist lahkuda, 10. maist taastatakse lennuliiklus ja võidakse korraldada väikesi vabaõhuüritusi. Samuti tahetakse avada ärid ja lubada veeta vaba aega väljas, kui peetakse kinni sotsiaalse distantsi nõudest. BNS

Bussi ootavad inimesed Vilniuses. Leedu kavatseb peagi karantiinimeetmeid leevendada. FOTO: Mindaugas Kulbis/AP/Scanpix

Hiina seadusandjad kogunevad mais