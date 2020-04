Reisi lühiuudised

Tellijale

Booking.com sai Ungarilt rekordiliselt soolase trahvi

Ungari konkurentsiamet esitas teisipäeval rekordilise trahvinõude interneti broneerimisfirmale Booking.com, põhjendades seda ettevõtte agressiivsete müügimeetoditega, millega avaldatakse klientidele ebaõiglast survet. Hollandis baseeruvat firmat trahviti seitsme miljoni euroga. Konkurentsiameti sõnul on mõni broneeringute tasuta tühistamise variant saadaval vaid teatud tingimustel ja ajaks ning see eksitab klienti. Ka avaldatakse klientidele ebaõiglast psühholoogilist survet, ärgitades neid kiiresti broneerima, viidates, kui palju tube on reklaamitud hinna eest veel saadaval või kui paljud külalised veel sama varianti vaatavad, märkis amet.