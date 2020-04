Pikemad ravijärjekorrad? Eks see sinnapoole liigub

Haigekassa juht Rain Laane loodab, et järsku jääb lisaeelarvest antud raha natuke ülegi, sest kriis osutus kardetust lühemaks. FOTO: Tairo Lutter

Haigekassa juht Rain Laane nendib, et tundmatuid näitajaid, millest inimeste arstile pääs sõltuma hakkab, on praegu palju. See, kui palju jõutakse lähiajal plaanilise ravi pausi tagasi teha, oleneb sellestki, kuidas arstid-õed puhata soovivad. Sealt edasi terendab maksulaekumise vähenemine, mis võib tähendada vajadust minna haiglate eriarstilepingute kallale.