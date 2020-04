Lennupiletite hinnad võivad nii tõusta kui ka langeda

Tellijale

«See on miljoni dollari küsimus! Kui ma sellele vastust teaks, siis ma ilmselt ei räägiks siin sinuga, vaid teeks kuskil juba uut äriplaani,» vastas lennufirma Nordica juht Erki Urva küsimusele, mis juhtub piletihindadega, kui lendamine läheb taas suurema hooga lahti. Nagu teada, on praegu lõviosa Euroopa lennuliiklusest halvatud.

Tõsisemalt rääkides leidis Urva, et praegune kriis võib lüüa odavlennufirmasid, kes on saavutanud madala hinna tänu sellele, et veavad korraga väga palju inimesi. «Neil on meeletult suur täitumus, aga kui inimesed äkitselt kardavad ja lendavad vähem, siis kuidas nad saavad odavalt pileteid müüa?!» küsis ettevõtte juht.