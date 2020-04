Majanduse lühiuudised

Tellijale

Euroopa tahab kuivale jätta maksuparadiiside kasutajad

Prantsusmaa, Poola ja Taani kavatsevad arvata riigiabi saajate seast välja kõik ettevõtted, mis on registreeritud mõnda Euroopa Liidu nn mittekooperatiivsete maksujurisdiktsioonide nimekirja riiki ehk rahvasuus tuntud maksuparadiisi. Taani kutsus üles algatusega liituma ka teisi riike ning vähemalt Austria ja Rootsi kaaluvad seda ideed, kirjutab Bloomberg. Samasuguseid meetmeid kaaluvat ka Itaalia ja Belgia. Siiski on omajagu neid, kes kardavad, et säärased meetmed nende riikide majandusi suurt ei aita. Kopenhaageni ülikooli maksuõiguse professor Yvette Lind leidis näiteks, et kuigi plaanitavad keelud puudutaksid Taanis umbes 70 ettevõtet, on meede üsna hambutu – probleem olevat selles, et suurem osa Taani maksurahast voolab skeemide kaudu hoopis Iirimaale, Luksemburgi ja Hollandisse, mitte maksuparadiisidesse. PM