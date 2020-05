Hannes Palang: potipõllunduse ja kaugtöö õppus

Tellijale

Võtame needsamad Garri kirutud valglinnadki. Kui need tekkisid, kogunes sinna ­kahte sorti rahvast: ühed, kes tulid linna­kära eest maale peitu, ja teised, kes tulid maalt linna parema järje peale. Kaks suhteliselt vastandlike huvidega seltskonda. Mis on nüüd, pea 15 aastat hiljem, teisiti? Haljastus on nii palju kosunud, et naabrimees enam magamistoa aknast sisse piiluma ei näe. Kunagi kole suure ja kõledana tundunud 500-le ehitatud koolimajja on tuubitud 800 last ja käib usin juurdeehituse tegemine, sest valglinn ikka laieneb ja lapsi tehakse usinasti juurde. Sotsiaalmeedias toimuv näitab, et tegelikult on inimestel elu hea: põhiteemad on, kelle koer jälle aiast välja murdis ja miks kellegi laps valel ajal vales kohas üle tee läks. Aeg-ajalt pakub keegi ­midagi, mis tal koduses ­majapidamises üle jäi: hunnik liiva, ­jalgratas, millest lapsed välja on kasvanud, moest läinud diivan… Kogu­kond toimib – küll natuke teisiti kui pärismaal, aga siiski. Ja aeg-ajalt kurdab keegi, et miks pagan see allesjäänud talu­mees kevaditi sõnnikut ­põllule veab – hais, sinder, kipub lämmatama. Nii on see ka sel koroonakevadel (või koronotoobis, nagu kunstiteadlane Virve Sarapik seda Facebookis nimetas).