Karbike tuunikalakonservi teeb köögis imet

Ma tean, et maailmaveed, sealhulgas Vahemeri, on suurtööstusliku kalapüügi tõttu tuunikalast peagi tühjad, ja iga karpi ostes tunnen süümepiinu, kuigi see kauge kala pole laual just iga päev. Aga kuni see kalakonserv pole veel nii hinnaline luksus nagu näiteks mustad trühvlid, või lihtsalt defitsiit, on tuunikala erakordselt tänuväärne abiline puhuks, kui tuleb isu lõunaeuroopaliku maitse järele või on tarvis külalistele midagi kergeloomulist pakkuda. Eriti veel nüüd, kui poeskäigud on tavapärasest harvemad, restoranitoitu koju tellida pole võimalik ja söögilauale ärksamat meeleolu kartuli-kastme refrääni asemel ju ometi tahaks.