Garri Raagmaa: pärast koroonakriisi ei saa regionaalpoliitikast enam mööda vaadata

Kaido Kama kirjutas Postimehe AKs (4. IV 2020) traditsiooniliste oskuste väärtusest äärmuslikes oludes hakkama saamisel. Oludes, kus tanker ei sõida, supermarket on kinni ja voolu ei ole. Olen sama meelt, et Eesti geopoliitilise asendi juures on hajaasustusel ja traditsioonilistel oskustel märksa suurem väärtus kui Lääne-Euroopas või lombi taga. Viimasel viiel aastal on geopoliitika jõhkral moel naasnud ja mõne suurriigi liidri kõnepruuk kõlab kui kaja aegade hämarusest. NATO on reageerinud: liitlaste pataljonid on raske rauaga Ida-Euroopas kohal. Rohepöördega hõivatud Euroopas pole seni aga julgeoleku ja regionaalpoliitika seoseid kuigi põhjalikult uuritud.