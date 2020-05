Vikerkaar loeb. Elu võimalikkusest kosmoses

Tellijale

Tegmarki puhul on oluline mainida, et juba 2005. aastal asutas ta erakapitalil põhineva Põhiküsimuste Instituudi (Foundational Questions Institute), mille peamine eesmärk on rahastada uurimisprojekte, mis tihkavad tegeleda suurte ja oluliste uurimisküsimustega. 2014. aastal algatas Tegmark uue mittetulundusliku organisatsiooni – Tuleviku Elu Instituudi (Future of Life Institute), mille taotluseks on toetada ja propageerida healoomulise tehisintellekti arengut. Kolm aastat hiljem ilmunud «Elu 3.0» on mitmes mõttes uue instituudi ülesehitamise käigus ja selle toetamiseks kirjutatud teos.

See on ühtaegu nii isiklik pihtimus tehisintellektiga seotud hirmudest kui ka süsteemne katse nende hirmudega toime tulla ja inimelule uusi optimistlikke perspektiive avada. Eesti lugeja vaatenurgast teeb raamatu tähenduslikumaks see, et selle sünnis on olulist rolli etendanud Skype’i kaasasutaja Jaan Tallinn, Tegmarki lähedane kaasvõitleja, kes on eestikeelsele tõlkele kirjutanud ka väikese sissejuhatuse.

Füüsiku vaade maailmale

«Elu 3.0» on kõige üldisemalt öeldes katse mõtestada maailma füüsiku vaatenurgast. See on ühtaegu nii raamatu voorus kui ka selle puudus. Voorus, sest see pakub autorile hea ja tugeva platvormi, puudus, sest ei luba autoril märgata kõiki tunnetuslikke järelmeid, mida füüsikaline vaade tingib.

Kui väga lakooniliselt Tegmarki lähte-eeldused kokku võtta, siis on maailm tema jaoks struktureeritud matemaatiliselt, kõike, mis on maailmas olemas, saab tõlkida matemaatika keelde (selle väite kirjutab ta pikemalt lahti oma eelmises raamatus «Meie matemaatiline universum» («Our Mathematical Universe», 2014)).