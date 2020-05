Kas 21. sajandil Venemaa tükeldumine jätkub?

On au tutvustada maailmatasemel ühiskonnateadlase Rein Taagepera essee­kogu «Julgus olla nõrk» (2019). Kuigi paljud selles sisalduvad tekstid on valminud aastakümnete eest, on need siiski loetavad üle aegade. Teose peateemad on lähi­ajalugu ja ühiskond. Ta kirjutab demokraatiast, maailmariikidest, eestluse ajaloost ja eesti keele kujunemisest.