Mungad, baleriinid, terroristid ja teised impeeriumi hauakaevajad

Tellijale

Ajalugu on inimeste nägu

Kuidas seda aga teha? Zõgar on valinud selleks kirju ning mahuka galerii persoone erinevatelt elualadelt. Intervjueerida pole neid enam võimalik, nii tulebki usaldada järele jäänud päevikuid, kirju ja memuaare, ent samuti ülekuulamistel antud tunnistusi. Paraku on selle kraamiga nii, et kahjuks on paljud neist valetanud, seda mitte ainult ülekuulamistel, vaid eriti memuaarides. Zõgar ei kahtle samas selles, et paljud valetasid täiesti siiralt, üldsegi kahtlemata selles, et räägivad tegelikult tõtt. Kirjuta siis!