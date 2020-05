Vanausuliste puhtusekombestik meenutab tänapäevast viirusetõrjet

Tellijale

Vanausuliste uurijad kogu maailmas on oma ülestähendustes märkinud, et nood on läbi aegade suurtest epideemiatest kergemalt pääsenud. Selle põhjuseks peetakse vanausuliste eraklikku eluviisi ja suurt puhtusearmastust.

Üsna märkimisväärne hulk selle huvitava rahvakillu esindajaid on Eestis elanud juba üle 350 aasta, kuid sealjuures on nende uskumused ja kombed jäänud suuresti samaks. Seda küll mööndusega, et vanem põlv järgib neid rohkem, nooremad aina vähem. Aga nii mõnigi aastasadadega järele proovitud abinõu oleks justkui maha kirjutatud praeguse viirusetõrje võtetest.

Vanausuliste kombestikus on puhtus iseäranis oluline, sest nende arusaamise järgi ei saa inimese hing olla puhas, kui tema ümber valitseb korralagedus. Jumal on inimese loonud süütuks ja puhtaks ning selleks, et jumalale meelepärane olla, peab ta kogu elu püüdma hoida oma olemuse sellise, nagu see algselt oli. Lisaks on vanausulistel palju hügieenireegleid, millest tänapäevalgi kinni peetakse. Kõik see on aidanud neil ühelt poolt jumalaga paremini läbi saada, teisalt olla tugev ja terve.