Lugu lämmatavast emaarmastusest

Tellijale

«Õnnelik prints» pälvis 2019. aastal Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel Postimehe eripreemia. Varem on Taavi Jakobsoni sulest ilmunud romaan «Tõeline jumalaosake» (2014), mis pälvis Betti Alveri kirjandusauhinna, ja luulekogu «Kõigest kahe reaga» (2017).

Üksikema ja apaatse vanaemaga üles kasvavale Markusele kuulub tema ema jäägitu armastus. Ema silmis teeb poiss alati kõike õigesti ning tal pole mitte ühtegi pahet. Küll aga on maailm väljaspool nende väikse Tallinna korteri seinu täis vaenlasi ja ohte. Ema teeb endast kõik oleneva, et poega nende eest kaitsta, kontrollides iga tema sammu. Paraku jääb naisel märkamata, et poisi elust halba eemale hoides pole ka headel asjadel võimalik juhtuda. Nii kasvab Markusest üksik noormees, kes elab kellelegi teisele ning kes ei õpi oma elu eest vastutama.