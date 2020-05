Kas on vaja jätkata suhet, mida poleks alustamagi pidanud?

Tellijale

Vägivald on jälk. Juhtub, et alati ei õnnestu end jõhkrutsejast lahti tõmmata. Juhtub, et toome enda ellu nooremas põlves kogetud mustrid, ja kuigi anname endale selgelt aru, et need peab üles harutama, me ei tee seda. Kui juhuslik kohtumine valguse tuppa laseb, omandab end nähtamatusse määranud naine äkki piirjooned ja täidab need värvi, liha ja verega.