Täpselt nädal enne seda, kui Arter Saaremaa vallavanema Madis Kallasega pikemaks usutluseks ühendust võttis, oli mees teatanud tagasiastumisest. Mis ikkagi selle otsuse tingis?



Koroonapuhang, mis just Saaremaal nii jõuliselt levis, on ilmutanud ilmselgeid vaibumise märke ning kohalikud elanikud olid päev enne me vestlust n-ö vaikse meeleavalduse vormis nõudnud riigivõimult nädalaid kestnud eritingimuste leevendamist.

Viimast kuud ametis olev vallavanem Madis Kallas selgitab, et temal seos selle ettevõtmisega puudus. Küll avab ta taustu, mis tingisid tema tagasiastumise just nüüd. Kuivõrd tajub Kallas endal süüd selles, et koroonaviirus ta kodusaarel nii jõuliselt laamendas? Mida tundis, kuuldes uudiseid aina rohkematest nakatunutest ja tõve tõttu lahkunutest? Mees räägib ka sellest, kuidas salakavala tõve ise läbi elas ja millisena näeb oma tulevikku pärast mai lõppu, kui saab vallavanema ametist päriselt priiks.

Nädala eest teatasite tagasiastumisest – kuidas edasi?

Olen ametis 28. maini.

Saan aru, et praeguse seisuga pole teada, kes teid sel kohal asendada võiks.

Täna (esmaspäeva – toim) õhtul seisavad ees järjekordsed kohtumised nii vallavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esindajate kui ka erakonna Saaremaa juhatusega. Peame võimalike kandidaatide osas arutelu, vaatame, kuhu jõuame. Ütlesin kohe alguses erakonnale – kuhu ma küll ise ei kuulu, aga kellega olen seni koos töötanud ning kelle toetaja olen –, et ei pane neid surve alla ja ei lahku päevapealt. Olen nõus vedama vallavalitsust veel kuu aega. Teeme oma otsused rahulikult.

Mis põhjusel pole te seniajani sotside erakonna liige, ehkki, nagu märkisite, olete nende toetaja ja nende inimene vallavalitsuses?

Ega väga head ja ühest põhjust ei olegi. Võin küll kinnitada, et maailmavaatelt olen kõige rohkem sotside pooldaja, aga, nagu elus ikka, kui sa ei ole päris 100 protsent valmis selleks, et ennast parteiga siduda, siis vast ei maksa ka. Pealegi pole sotsiaaldemokraadid minult erakonda astumist kunagi nõudnud ka. Olen saanud olla nii linnapea kui ka vallavanem. Kaks abivallavanemat pole samuti erakonna liikmed. Ma julgen väita, et sotsidel on üks tugevaimaid fraktsioone kohalikus volikogus, kuigi vaid alla poole neist on erakonna liikmed.

Enamik on lihtsalt inimesed, kes tahtsid meiega koos tulla ja ühiselt Saaremaa asja ajada. Aga küsimusele vastates – olen tundnud, et parteituna, samas sotside ilmavaate toetajana toimetamine sobib mulle paremini. Ja seda on nad mulle võimaldanud.

EKRE lasi väliskaubandus- ja IT-ministri Kaimar Karu kohalt lahti, nagu aru saan, just seepärast, et too parteisse ei astunud. Parteitu minister võib olla ebamugavalt sõltumatu.

Eks igas parteis ole omad kokkulepped. Enda puhul kinnitan alati, et olen sõnapidaja mees. Kui juba kord on lubatud, et olen koos sotsidega, siis seda ka olen.

Pühapäeval toimus Saaremaal rahumeelne aktsioon selle nimel, et lõdvendada seniseid karme erirežiimi tingimusi.