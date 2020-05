Tiiu Kuurme: hariduse taandamine

Tellijale

Hariduse­usku eestlane on kannatlik ja lootusrikas. Ning unustab kiiresti. Kui uue haridusstrateegia 2035 koostamiseks loodi töögruppe ja kutsuti kokku rahvast, tuldi lootustega, et tark mõte loeb, osaleti ja esitati ettepanekuid. Kutsutud oli eri valdkondade teadlasi, õpetajaid ja muid haridustegelasi. Kultuurikoja eestseisusega korraldasime läinud suvel kokkuleppel ministeeriumiga maakondlikke ümarlaudu, kogusime soove ja ideid. Ministeerium sai kõneldust kokkuvõtted.

Nüüd, mõni nädal tagasi said asjaosalised teate, et valmis sai. Lahkelt jagati tuvastamata autorsusega 33-leheküljelist haridusstrateegia lõppversiooni paljudele, kes olid andnud oma aega, energiat, mõtteid. Teatati, et parandusettepanekud on oodatud. Kas ikka on?