EKI keelekool: üks väega sõna

Varasem, mõneti sügavam tähendus selgub sõna päritolust. Selle aluseks on soome-ugri tüvega nimisõna vägi (omastav väe), algse tähendusega ’jõud’. Määrsõna väga on tuntud vaid eesti ja liivi keeles, kusjuures liivi vä’ggõ võib olla eesti keelest laenatud. Eesti väga tuleneb nimisõna kaasaütleva käände vormist väega ’väe abil, jõul, mõjul’. Lõunaeesti murretes ja idamurdes esinebki määrsõna kujul väega, väegä või väiga, Tartu murdes ka väegade ja väegast. Mulgimaal on levinud variant väege ning Setus veiga ~ veega (lühenenult vega). Harjumaal rannamurdes ja kohati Tartumaal on öeldud ka vääga või väägä, mis kattub nimisõna vägi murdeti esineva kaasaütleva käände vormiga vääga. Tänapäeva kirjakeele väga on varasema sõnakuju väega vms lühenenud variant. Murretes oli see laialt levinud Põhja-Eesti alal.