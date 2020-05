Poolakad Eesti põllumajandust päästmas

1929.–1931. aasta ülemaailmsest majanduskriisist oli meie majandus taastunud üsna kähku. Kui veel 1932 korraldati riiklikke hädaabitöid, siis juba mõni aasta hiljem oli mitmel tegevusalal tööjõust puudus käes. See puudutas ka põllumajandust, kus leidis rakendust 60 protsenti toonase Eesti töötajatest. Inimtöö oli valdav. 1937. aasta ülevaatest selgub, et taludes vajatakse lisaks oma pere tööjõule 20 000 aastatöölist ja 60 000 hooajatöölist. Suvi 1936 oli põllumehele soodne ja tööjõukulu keskmisest väiksem, siiski kurtsid pooled põllutöökoja küsitlusele vastanud talupidajatest, et töökäsi jäi puudu, kuigi alates 1934. aastast olid palgad kasvanud, ületades saaduste hinna tõusu.

Läti eeskujul

Tulemused olid väga soodsad, üldiselt jäädi poolakatega rahule ja osa põllumehi soovis jätta nad aastatöölisteks. Samal aasta juulis hakati välja töötama riikidevahelist lepingut. Sisuliselt oli see sotsiaalvaldkonna leping tööliste sotsiaalsete tagatiste kohta välisriigis. Novembris peeti välisministeeriumis nõupidamisi, 8. detsembril kinnitas riigihoidja Konstantin Päts lepingu kava ja see saadeti Poola valitsusele. Lepingu lõppversiooni koostamine siiski venis ja see ratifitseeriti alles aasta hiljem. Lepingu üldine põhimõte oli, et võõrtöölistel on samad õigused kodumaa töölistega, nende tööaeg ei või olla pikem ja töötingimused peavad olema samad. Pühapäeviti ja pühade ajal oli lubatud vaid kõige hädapärasemad tööd majapidamises ja loomade talitamisel, põllutööde eest tuli maksta lisatasu. Töölisel oli üks täiesti vaba pühapäev kuus ja lepinguaja keskel kahepäevane tasuline puhkus. Poolakatel oli neli lisapüha: kaks Poola riiklikku tähtpäeva ja kaks usupüha. Kõigi tööliste võrdne kuupalk määrati üldise kokkuleppega. Naistel oli see 80 protsenti meeste palgast – veel mõni aasta tagasi oli vahe kodumaiste tööliste puhul märksa suurem. Palgale lisaks oli toit ja korter koos voodivarustusega. Ette oli nähtud tasuta arstiabi, õnnetusjuhtumite puhul rakendati Eesti põllutööliste kindlustusseadusi. Oma teenistuse sai võõrtööline peaaegu puhtalt kätte, ta ei pidanud maksma makse (töötasu oli niikuinii alla tulumaksu miinimumi), asjaajamis- ega sõidukulusid. Viimased maksis tööandja ja need olid suurte hinnasoodustustega. Viisad ja raudteepiletid olid vormistatud grupile. Vaidlused käisid teenitud raha saatmise asjus Poolasse, algul tahtis Eesti seda piirata kindla protsendiga, kuid siis sellest loobuti.