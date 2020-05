Tehke järele: üle saja kilomeetri jalgsi noolsirgelt läbi Eesti

Tellijale

Aga pikk päev, raske rännak, rohkem kui 100 kilomeetrit, ootas veel ees. Asja tegi ekstrakeeruliseks see, et tuli liikuda mööda kujuteldavat sirgjoont. Kõige rohkem tohtis sellest emmale-kummale poole kalduda sada meetrit.

Microsofti IT-konsultant Sepp oli nimelt üks neist 64-st, kes lõi kaasa aprilli lõpus korraldatud Eesti esimestel meistrivõistlustel sirgjoonejooksus. Kus selline soodne sirge leida, oli üheksa päeva kestel iga osaleja enda otsustada. Igal juhul tuli arvestada, et kui sa ei piirdu just 20 kilomeetriga, mis on Eestis maksimaalne, mida saab läbida mööda maanteed, tuleb end valmis panna jõgede ja kraavide, soode ja rabade ületamiseks ning metsade ja võsade läbimiseks. Sest tulemust ei määra aeg, vaid linnulennult mõõdetava sirgjoone pikkus teekonna algus- ja lõpp-punkti vahel.