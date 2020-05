Kadri ei tunneks Kuressaare vanalinnas jalutades ära mööduvaid kolleege. Talle ei oskaks tere öelda ka mõni tänu tema tegutsemisele tervenenud 100-aastane patsient, sest on nähtud vaid tema silmi. Kadrit on saanud anonüümne põetaja, kellest räägitakse umbisikuliselt ja sageli mitmuses: eesliinitöötaja, kangelane, õde, hooldaja, arst.

Seda, mis haiglates ja koroonaüksustes päriselt toimub, oleme seni pidanud vaatama eelkõige välisajakirjanike vahendusel, kes on mõnda Itaalia haiglasse kaameraga sisse saanud, sest seni on Eestis terviseamet ja haiglad hoidnud joont, et ajakirjanikke üksustesse ei lubata.