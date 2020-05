Põhja-Korea kaanetüdruk

Praegune kaanestaar on Kim Jong-ili noorim tütar, 32-aastane Kim Yo-jong, keda nähakse salapäraselt kadunud Kim Jong-uni võimaliku troonipärijana. Tegu on siiski poliitbüroo teise naissoost liikme ja Tööpartei propagandaosakonna de facto juhiga, kellest sai Pyeong­changi taliolümpia avamisel esimene Lõuna-Koreas käinud Kimide dünastia esindaja.

Kim Yo-jongi positsioonist annab aimu seegi, et just tema vastas Donald Trumpi kirjale, millega Valge Maja pakkus abi koroonaviirusega võitlemisel. Kuigi Kim Jong-uni puudumine tema vanaisa Kim Il-sungi sünniaastapäevalt tekitab küsimusi, annavad satelliidipildid aimu, et ta võib lihtsalt redutada oma Wonsani luksusvillas ja kuuldused tema surmast on liialdatud.