Janno Zõbin: keskmängu peataolek

Eesti olukord pole kaugeltki roosiline,­ kuid siiani on riigi kodanikud kriisi­ juhtimisega laias laastus rahule jäänud. Ministrite sõnumid on olnud selged ja neid on usaldatud. Sotsiaalne kokkulepe kodus püsida on pidanud. Viimastel päevadel on aga olukord muutunud. Löögi alla on sattumas usaldus valitsuse vastu ja näib, et selle põhjuseks on puudulik kommunikatsioon.