Koosolek, mida on nimetatud ka «kapitalistide Woodstockiks» on olnud väga eriline selle poolest, et tegemist ei ole lihtsalt koosolekuga, kus hääletatakse tavapäraste päevakorrapunktide, nagu aastaaruande kinnitamise, nõukogu koosseisu ja muu taolise üle. Lisaks tundidepikkusele küsimuste voorule, kus neile vastavad Berkshire’i juht ja suuromanik, legendaarne investor Warren Buffett ja tema partner Charlie Munger, on olnud tegemist sisuliselt ka Berkshire Hathaway investeerimisportfelli kuuluvate ettevõtete laadaga, kus allahindlusega saab osta nende ettevõtete tooteid. Üritusel on ka meelelahutuslik osa, näiteks on Buffett mänginud sõbra Bill Gatesiga bridži või esitanud mõne loo ukulelel jne jne.