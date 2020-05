Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ridadesse kuuluv maaeluminister Arvo Aller on oma valdkonna tõttu omamoodi kahvlis. Ühelt poolt on erakonna selge seisukoht olnud aastaid, et Eesti ei tohiks välistööjõudu kasutada, olgu need siis kaugelt pärit Woldi- ja Boldi-juhid või siis ka slaavi päritolu ehitajad või põllutöölised. Eriolukorra tingimustes suudetigi lühiajaliste töötajate siin viibimisele piirid ette panna.