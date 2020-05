Tellijale

Itaalia valitsus on pannud inimestele kohustuse täita kodust välja minnes tõend, milles nad ise kinnitavad oma ringi liikumise hädavajalikkust. Kui politseinikud peaks tuvastama, et tõendis esitatud info on vale, võib trahv küündida kuni 4000 euroni.