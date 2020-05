Välismaa lühiuudised

Tellijale

Biden eitas ahistamissüüdistust

USA presidendiks pürgiv 77-aastane endine asepresident Joe Biden eitas eile oma endise assistendi ahistamissüüdistust, öeldes, et väidetavalt 1993. aastal aset leidnud vahejuhtumit pole kunagi toimunud. «Need (süüdistused) ei vasta tõele. Seda ei juhtunud kunagi,» ütles Biden süüdistuste kohta, mille on esitanud praegu 56-aastane Tara Reade, kes töötas tema juures USA senatis. Biden oli ahistamissüüdistuse teemal kuid vaikinud. Kandidaadi sõnul on Reade’i toonane ülemus ja teised tema kantselei töötajad ühemõtteliselt öelnud, et naine ei pöördunud kordagi nende poole ega esitanud ühtegi kaebust. AFP/AP/BNS