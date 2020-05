Merenduse lühiuudised

Tellijale

Rohuküla ja Heltermaa sadamas algas kaks miljonit eurot maksev ehitus, mille lõppedes lisandub Hiiumaa ja mandri vahel ühendust pidavatele parvlaevadele uus sildumiskoht kummaski sadamas. Teist rampi on ehituse tellija Saarte Liinide juhatuse liikme Jaanus Tamkivi sõnul vaja kindluse mõttes, et seda saaks kasutada eriolukorras, näiteks kui mingil põhjusel on korraga sadamas kaks laeva või kui ilma tõttu ei saa ühte rampidest kasutada. Kaldarampe rekonstrueerib Insenerehituse AS, lepingu järgi peab töö valmima 280 päevaga ehk jaanuariks. PM/BNS