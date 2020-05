Riina Solman: millal siis veel?

Tellijale

Mitme valitsuse järjepideva pingutuste tulemusena on Eesti üks Euroopa eesrindlikuma perepoliitikaga riike. Samas teame, et ootamatute kriiside korral saab perede turvatunne valusa hoobi. Seda näitas meile eelmine majanduskriis ning paraku on oht, et näeme seda ka järgnevatel kuudel. Mustemate stsenaariumite kohaselt näeme koroonakriisi mõjusid Eesti peredele veel mitu aastat ning seetõttu tuleb juba täna astuda samme selleks, et võimalikke kahjusid ennetada.