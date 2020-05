Sergei Metlev: stalinlik kummitus ei lase Teisel maailmasõjal lõppeda

Tellijale

Lääneliitlaste juures Euroopas ja ka meie kandis on Teise maailmasõja lõpu aastapäev 8. mai võtnud vaoshoitud vormi. Kogunetakse mälestusmärkide juurde, lausutakse olulised sõnad sõjaõuduste ning rahu ja vabaduse hapruse kohta. Domineerivad inimlikud lood ning sõjakogemust ei aktualiseerita soovist panna naaberriigid paika. Baltimaade puhul on loomulik lisada, et sõja lõpp tähendas meile 50 aastat ilma omariikluse ning elementaarsete inimõigusteta kommunistliku partei kupli all.