Tellijale

Covid-19 on löönud segamini paljude inimeste elukorralduse ja pole vist kedagi puudutamata jätnud. Valitsustel on keeruline. Poliitikud tahaks kriisist võimlikult palju kasu lõigata. Seevastu rahvas, sõltumata erakondlikust eelistusest, on moodustanud kaks leeri. Ühed, kes nõuavad veel karmimaid piiranguid, ja teised, kes ütlevad otse, et on kogu sellest koroonalollusest tüdinud.