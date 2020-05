Kontaktivaba klounaad: Piip ja Tuut TV nakatab naeruga

Arvatavasti pole ma ainus, kellele on ootamatult tuttavaks saanud hetked, kus keset rahvarohket linnaplatsi või saginat täis perepäeva kostab äkitselt kõrva üks heledahäälne «Ae, Tuut!» või kähedam «Mis on, Piip?». Piibu-Tuudu klouniduo ongi sestap meelde jäänud oma võluva väsimatusega jõuda pea igasse maailma nurka, punased ninad ja iseäralik naljasoon ühes. Isegi kriisi ajal ei jäta nad jonni. Meeled saavad nüüd klounihuumoriga lahutatud hoopis veebi vahendusel, kuna püsti on pandud Piip ja Tuut TV – koguperekanal, mis tõepoolest kogu peret köita võib.