«Tere, kallis sõber! Ma oled doktor Abdul, Nigeeria prints, ja mul on pakiline ettepanek jagada sinuga kuue miljoni USA dollari suurust pärandust.» See hästituntud ettemaksupettus on eksisteerinud juba interneti koidikust saadik. Viimastel aastatel on tekkinud aga uus ohtlik trend petukirjade maailmas – sihikule on võetud NATO riigid.