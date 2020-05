Raha paneb rattad käima. Ja kuna spordimaastikul ringleb enim mammonat jalgpallis, pole mingi ime, et just vutiliigade taasalustamine on praegu Euroopas üks kuumemaid sporditeemasid. Postimees tegi ringi peale Vana Maailma viiele suuremale tšempionaadile (Inglismaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Prantsusmaa), et näha, kui lähedal või kaugel keegi oma asjaajamistega on.