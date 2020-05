Margit Rüütelmann: aeg muuta suunda

Tellijale

Inimesed, kes on tuttavad ringmajanduse põhimõtetega kas või oma koduste tegevuste põhjal, teavad, et korduvkasutus, materjalide uuesti kasutusele võtmine on keskkonnasäästlik tegevus ja annab võimaluse ka rahaliseks säästuks. Terve mõistus ütleb, et mida vähem eri materjale kokku siduda, seda kergem on nii toota kui toodet hiljem ümber töödelda. Mida kvaliteetsemalt toota ja kauem ühte toodet kasutada ning pärast toote eluiga materjalile muu otstarve leida, seda säästlikumad oleme igas mõttes.