Ene-Silvia Sarv: e-õppe kaosest sünnib kord

Juhuse sunnil sattusin mõne aja eest õpetama koolis, kus rangelt nõuti e-kooli kasutamist. Juhtkond pahandas, kui hilinejaid, tunnimaterjale ja kodutöid e-kooli ei kantud, lapse­vanemad olid nördinud, et ei saa oma lapsi e-koolis kohe kontrollida. Pedagoogina eelistan, et laps, nooruk arutaks asja minu ja kaaslastega tunnis, saaks aru kodus tehtava tähendusest ja vajalikkusest, kuulaks ja mõistaks, mitte ei loeks tagantjärele mõnesõnalist kokkuvõtet. Mõnigi kord on õpilase-õpetaja vaheline usalduslik suhe olulisim arengutugi. Kõnelemata lapsevanema-lapse usaldusest. E-kool on sellisena küll tõhus kontrollivahend, ent kas ka inimese, isiksuse arengut toetav õpikeskkond?