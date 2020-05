Dopinguarst paljastas kaks kaasosalist

Tellijale

Saksamaal Erfurdis kinni peetud Schmidt on nüüdseks veetnud eeluurimisvanglas 14 kuud. Tema korduvad taotlused uurimise ajaks vabadusse pääseda on tagasi lükatud. Kui esialgu tegi sakslane õigus­organiga koostööd, siis eelmise aasta mais muutis ta strateegiat ning on vaikinud. Eelduste järgi jõuab tema kaasus kohtusse septembris.