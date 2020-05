Idufirma tahab tuua jõukeskused Tallinnasse

Vaatamata üliraskele olukorrale maailmas kaasab Eesti finantstehnoloogia iduettevõte Monese uue investeeringu. See investeerimisring jääb Postimehe andmetel samasse suurusjärku nagu eelmine, kahe aasta tagune 60 miljoni dollari investeering. Toona oli see Eesti iduettevõtete ajaloos suuruselt kolmas. Üks Euroopa kiiremini arenevaid pangandusteenuste pakkujaid Monese, kellel on ette näidata üle 2,5 miljoni registreerunud kliendi, kaalub Eesti üksuse muutmist oma jõukeskuseks, kuid peakorter jääb Londonisse.