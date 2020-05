Eesti lühiuudised

Tellijale

Koroonaviirusega nakatumine on Eestis kahanenud ning eksponentsiaalne kasv on asendunud selge langusega, täheldas Covid-19 tõrje teadusnõukoda nõustav Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer. Tõenäosus tänaval või poes viirust levitava inimesega kohtuda on seega väga väike, märkis ta. Siiski pole koroonaviirus tema sõnul kadunud ning oluline on mõelda, kuidas siit edasi minna. Väitega, et karjaimmuunsuse saavutamine on vältimatu, Fischer nõus ei ole. «Eesti on läinud epideemia efektiivse tõkestamise teed ja see on siiani õnnestunud. Kui edaspidi panustada karjaimmuunsusele, siis tõmbaksime sellele kriipsu peale,» leidis ta. PM