Eesti ehitajad Soomes koroonavangis: kolm kalevipoega räägivad, miks nad jäid Soome

Poolteist kuud tagasi tuli Soomes töötavatel eestlastel langetada valik: kas jääda koju pere juurde või sõita Soome raha teenima teadmisega, et enne koroonakriisi lõppu Eestisse tagasi ei saa. Soome jäänud eesti ehitajad tunnistavad, et viimane poolteist kuud on olnud vaimselt muserdav, aga tööd silmas pidades langetati õige otsus – tööd on endiselt ja palka pole vähendatud.