Majanduse lühiuudised

Tellijale

Soome avas merepiiri väikelaevadele

Soome piirivalve teatas, et alates maist on lubatud merepiiri ületamine kaubaliikluseks ka teiste veesõidukitega peale suurte liinilaevade. Piir avati ka väikelaevadele, kui sõite teeb paatide ja väikelaevadega tegelev ettevõte. Väikelaevadega võib üle Soome piiri seilata nende omanikule või remondikohta kohale toimetamiseks, samuti teises riigis talvekorteris olnud paadi kodumaale tagasi toomiseks. Alused peavad siiski nii riiki saabudes kui ka lahkudes läbima nõuetekohase piirikontrolli ning firmadel tuleb enne tõendada, et tegemist on ärieesmärgil tehtava sõiduga. Kohustus pärast piiri ületamist karantiini jääda kehtib ka meritsi Soome saabunutele. Eesti politsei ja piirivalveamet ei käsitle väikelaevade liiklust hädavajaliku kaubaliiklusena ning pole Soome merevalveameti pöördumisest hoolimata omalt poolt merepiiri reegleid leevendanud. Praegu käib väikelaevaliiklus ainult Soome ja Rootsi vahel ning Eesti paadihotellidesse lõksu jäänud Soome alustele ei saa nende omanikud järele tulla. PM