Spordi lühiuudised

Kuuekordne autoralli maailmameister Sébas­tien Ogier andis hoogu juurde juttudele, justkui jätkaks prantslane WRC-maailmas ka pärast tänavust hooaega. Tänavusest hooajast Toyotat rooliv Ogier on pikka aega rääkinud, et 2020. aasta jääb talle päris tipus viimaseks, kuid praegu ta enam nii kindlalt sellest ei räägi. «Vastab tõele, et olen juba mõnda aega olnud avatud karjääri jätkamisele. Mitte keegi ei osanud sellist olukorda ette näha. Kui tänavune hooaeg enam ei jätku või pole tegemist korraliku ralliaastaga, on võimalik, et kihutan ka järgmisel aastal,» sõnas prantslane.

Manchester City poolkaitsja Kevin De Bruyne tulevik sõltub suuresti sellest, kas City suudab UEFA määratud eurosarjade võistluskeelu vaidlustada või mitte. UEFA määras Manchester Cityle finantsreeglite rikkumise eest 2022. aastani kestva mängukeelu. Inglismaa ­klubi üritab UEFA karistust spordikohtus vaidlustada, kuid koroonaviiruse tõttu on vähetõenäoline, et see enne uue hooaja algust juhtuda võiks. Kui üldse juhtub. «Praegu ma lihtsalt ootan. Klubi on öelnud, et vaidlustab selle otsuse ning on oma edus peaaegu sada protsenti kindel. Seetõttu olen ka mina ooterežiimil. Kaks aastat ilma Euroopa jalgpallita oleks pikk aeg. Kui see oleks aasta, siis võib-olla,» jättis De Bruyne kõik võimalused avatuks.