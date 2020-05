George Soros: EL peab leidma lahenduse või järgneb lagunemine

Tellijale

Enne hiljutist tippkohtumist ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et EL vajab vähemalt ühte triljonit eurot koroonaviiruse vastu võitlemiseks. (Ta ei maininud võitlust kliimamuutuse vastu, mis vajaks sarnast summat.) Ma usun, et niivõrd suure summa käiku laskmiseks on ainult üks viis: tähtajatute võlakirjade emissioon.