Tervise lühiuudised

California ülikooli teadlaste värskest uuringust selgub, et laste vaktsineerimine on tõhus viis ennetada mikroobivastast resistentsust. Antibiootikumide liigse kasutamise tagajärjel on tekkinud superbakterid, mida ei saa mikroobivastaste ainetega hävitada. Uuest uuringust on selgunud, et rotaviiruse ja pneumokokknakkuse vaktsiin vähendavad tublisti hingamisteede infektsioone ning kõhuviirusi. Rotaviirust ei ole võimalik antibiootikumidega ravida, kuid kuna laste kõhulahtisuse põhjusi on raske bakteriaalsest infektsioonist eristada, ravitakse ka rotaviirust sageli tulutult antibiootikumidega. Vaktsineeritud lapsed on vähem haiged ning vajavad märksa harvem antibiootilist ravi. Teadlased analüüsisid 78 riigi terviseandmeid ning leidsid, et vaktsiinide abil on alla viieaastastel lastel võimalik ennetada 19,7 protsenti antibiootilist ravi vajavatest hingamisteede haigustest ning 11,4 protsenti seedeelundkonna infektsioonidest. Neuroscience News/PM